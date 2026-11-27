Tenaga Nasional Bhd hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0.15 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.150 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite hat Tenaga Nasional Bhd im vergangenen Quartal 18.53 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tenaga Nasional Bhd 17.25 Milliarden MYR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.190 MYR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 18.79 Milliarden MYR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch