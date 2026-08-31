Tenaga Nasional Bhd (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tenaga Nasional Bhd (spons ADRs) hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Tenaga Nasional Bhd (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.180 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tenaga Nasional Bhd (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.56 Milliarden USD im Vergleich zu 3.91 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch