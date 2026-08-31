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31.08.2026 06:37:00
Tenaga Nasional Bhd präsentierte Quartalsergebnisse
Tenaga Nasional Bhd lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 MYR gegenüber 0.200 MYR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.24 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tenaga Nasional Bhd einen Umsatz von 16.84 Milliarden MYR eingefahren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.176 MYR sowie einem Umsatz von 18.33 Milliarden MYR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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