Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer legte Quartalsergebnis vor

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer stellte am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz wurden 93.7 Millionen PLN gegenüber 84.4 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch