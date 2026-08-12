Ten legte Quartalsergebnis vor

Ten hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.950 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ten 0.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch