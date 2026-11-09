Ten gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ten hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ten ein EPS von -1.500 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch