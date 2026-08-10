Ten Allied präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ten Allied hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -1.92 JPY. Ein Jahr zuvor waren -0.020 JPY je Aktie erzielt worden.

Ten Allied hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.07 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch