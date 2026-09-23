Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’985 0.2%  SPI 19’839 0.2%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’605 0.1%  Euro 0.9397 0.0%  EStoxx50 6’344 0.3%  Gold 4’323 -0.8%  Bitcoin 70’924 0.3%  Dollar 0.8225 0.2%  Öl 99.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
LLB-Aktie stabil: Neue Konzernstrategie "Elevate" ab 2027 vorgestellt
GMSA-Aktie im Plus: Käufer für Steiner-Mühle-Standort gefunden
Zurich-Aktie fester: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
Galderma-Aktie gefragt: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Suche...

SHEIN Aktie 160173850 / KYG237451052

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 08:16:00

Temu, Shein: Billigpakete lassen sich durch aktuelle Zölle nicht stoppen

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SHEIN

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten