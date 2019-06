TEMSA a exposé trois véhicules, dont deux versions électriques, au Sommet de l'UITP à Stockholm

ADANA, Turquie, 12 juin 2019 /PRNewswire/ -- TEMSA, qui compte près de 15 000 véhicules circulant sur les routes dans 66 pays à l'échelle mondiale, a présenté son modèle de bus électrique « Avenue Electron », le véhicule électrique de 9 mètres de long « MD 9 electriCITY » et le modèle LF 12 destiné au transport urbain, à l'occasion du Sommet international sur les transports publics de l'UITP (Union Internationale des Transports Publics).

Hasan Yıldırım, le PDG de TEMSA, a souligné que l'industrie automobile mondiale s'articule désormais autour des villes intelligentes qui prônent des modèles respectueux de l'environnement et silencieux. « Les pays européens ont annoncé leurs intentions et leurs stratégies portant sur l'achat d'autobus électriques. À l'horizon 2030, l'Angleterre prévoit de doter Londres de 6 000 bus électriques et la France souhaite faire circuler 4 000 bus à Paris. Par ailleurs, la municipalité d'Amsterdam interdira aux véhicules à combustibles fossiles de circuler dans la ville après 2023. TEMSA est l'une des quelques marques automobiles dans le monde à proposer aux clients un vrai choix de véhicules électriques et nous avons hâte de jouer un rôle essentiel dans cette transformation. »

Le Sommet international sur les transports publics de l'UITP, plus grand évènement mondial consacré à la mobilité durable, choisit un nouveau cadre tous les deux ans. Cette année, le Sommet international sur les transports publics de l'UITP s'est tenu du 9 au 12 juin 2019 à Stockholm, capitale de la Suède. Abordant tous les modes de transport urbains et régionaux à l'échelle planétaire, le Sommet allie des séances de congrès et une exposition des dernières innovations, solutions et des derniers produits des plus grands constructeurs automobiles du globe.

TEMSA, l'un des principaux constructeurs au monde d'autobus, d'autocars et de midibus, qui a à son actif plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication, a exposé trois véhicules, dont deux modèles électriques, pendant le Sommet. TEMSA a présenté aux visiteurs du monde entier ses bus électriques Avenue Electron, MD 9 electriCITY et son bus de transport public LF 12 sur le stand A2120 situé dans le hall A.

M. Yıldırım a déclaré : « Nous avons vraiment hâte de jouer un rôle dans la transition vers les véhicules électriques »

Ont visité le stand TEMSA lors de l'inauguration : Pere Calvet, président de l'UITP, Mohamed Mezghani, secrétaire général de l'UITP, Ángela María OROZCO GOMES, ministre des Transports de Colombie, Kristoffer Tamsons, ministre suédois des Transports régionaux pour l'avenir des transports publics, Soham Al wardini, maire de Dakar, Sénégal, M. Frank Mentrup, maire de Karlsruhe, Oumar Youm, ministre des Transports du Sénégal, Son Excellence Rumaih Al-Rumaih, président de l'Autorité des transports publics d'Arabie saoudite, Son Excellence Mattar Al Tayer, Autorité des routes et des transports des Émirats arabes unis, sans oublier M. Hakkı Emre Yunt, ambassadeur de Turquie à Stockholm. En leur présence, Hasan Yıldırım, président de TEMSA, a mis en avant la transformation majeure que vit actuellement l'industrie automobile. M. Yıldırım a souligné que la mobilité urbaine connaît une véritable mutation, malgré les défis à relever que sont le coût élevé des bus publics et la construction d'infrastructures de recharge dans les villes. « L'Europe est le fer de lance de cette transformation. Grâce à l'appui des politiques dans les villes, les parcs d'autobus municipaux ont déjà commencé à opter pour des véhicules électriques. Un certain nombre de politiques, notamment la directive européenne sur les véhicules propres, ainsi que les objectifs des villes visant à améliorer la qualité de l'air sont des facteurs qui ont compté. Certains pays européens ont déjà annoncé leurs intentions et leurs stratégies relatives à l'achat d'autobus électriques. Par exemple, l'Angleterre prévoit de doter Londres de 6 000 bus électriques et la France souhaite faire circuler 4 000 bus à Paris à l'horizon 2030. En Norvège, 37 % des voitures particulières achetées sont électriques. Parallèlement à cela, la municipalité d'Amsterdam a annoncé qu'elle interdira aux véhicules à combustibles fossiles de circuler dans la ville après 2023. »

M. Yıldırım a fait remarquer que l'industrie automobile mondiale s'articule désormais autour de villes intelligentes qui prônent des modèles silencieux et respectueux de l'environnement. « TEMSA est l'une des quelques marques automobiles dans le monde à proposer aux clients un vrai choix de véhicules électriques et nous avons hâte de jouer un rôle essentiel dans cette transformation. Les véhicules électriques dont nous parlons depuis des années sont désormais prêts à prendre la route. Pour TEMSA, il ne s'agit pas seulement d'un investissement, mais aussi du début d'un changement visant à rendre nos villes et notre monde plus silencieux et plus propres. C'est le premier pas vers un avenir beaucoup plus intelligent et beaucoup plus propre. »

Le travail sur les véhicules électriques et les batteries se poursuit à plein régime

M. Yıldırım a également apporté des informations sur les véhicules électriques de TEMSA présentés lors du Sommet et a déclaré que la transformation de l'industrie automobile demande aussi plusieurs solutions destinées au transport public. « Notre modèle Avenue Electron est l'une des dernières solutions de mobilité pour les villes intelligentes. Grâce à notre technologie de pointe, nous sommes en mesure d'offrir des batteries dont la capacité oscille entre 240 et 360 kWh dans nos véhicules, ce qui permet à nos clients de choisir en fonction de l'autonomie et du nombre de passagers qu'ils prévoient. Nous sommes en effet conscients du fait que les clients d'aujourd'hui ont besoin de solutions sur mesure pour leurs institutions. Voilà pourquoi toutes nos années de travail et de collaboration sur les véhicules électriques et les systèmes de batteries continuent sur leur lancée. »

Le modèle Avenue Electron, de 12 mètres de long, a une capacité de 85 passagers

Avenue Electron, de 12 mètres de long, offre 35 sièges et peut prendre 85 passagers. Dernier modèle électrique de TEMSA exposé sur le Sommet de l'UITP, il peut d'ores et déjà être commandé. Le véhicule possède une autonomie de 250 kilomètres et la batterie est complètement rechargée en trois heures. Les études de R & D sur le modèle Avenue Electron étant en cours, il est prévu de faire passer l'autonomie de 250 à 350 kilomètres.

Une alternative électrique pour les routes étroites et les conditions difficiles : MD9 electriCITY

Le premier véhicule électrique MD9 electriCITY, de 9 mètres de long, que TEMSA a exposé sur le Sommet a été conçu pour les routes étroites et les conditions routières relativement difficiles. Prêt pour la fabrication en série, ce véhicule a une autonomie de 230 kilomètres, quand la climatisation fonctionne et que les passagers ont un poids moyen. Dans la prochaine génération de ce véhicule, l'autonomie est portée à 300 kilomètres et le bloc-batterie peut être complètement rechargé en deux heures.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/901581/TEMSA_Hasan_Yildirim.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/901582/TEMSA_UITP_2019.jpg