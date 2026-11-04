Tempus AI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tempus AI stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tempus AI ein EPS von -0.460 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 411.5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tempus AI 334.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch