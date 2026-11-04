Tempus AI A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tempus AI A präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 10.24 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -50.610 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 617.24 Milliarden ARS gegenüber 444.00 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch