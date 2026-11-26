TempraMed Technologies hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TempraMed Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0.630 CAD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1.7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 214.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch