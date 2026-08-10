Temp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Temp hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 5.54 JPY. Im letzten Jahr hatte Temp einen Gewinn von 4.86 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 424.02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 373.67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch