Temp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Temp hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 5.54 JPY. Im letzten Jahr hatte Temp einen Gewinn von 6.07 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 418.39 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 379.07 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch