TEMONAinc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TEMONAinc Registered hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.70 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 2.62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 432.9 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 2.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch