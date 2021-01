Temenos stellt neue Produktsoftware vor - Temenos-Aktie profitiert

Die neue Software solle es Banken ermöglichen, Produkte, Dienstleistungen und Bündelangebote trotz der Verwendung alter Kernbankensoftware besser zu entwickeln, zu verwalten und zu bepreisen.

Das neue Temenos-Produkt könne auf auch auf einer beliebigen Kernbanken-Software implementiert werden, teilten die Genfer am Dienstag mit. Damit sei es auch grösseren Banken mit komplexen und isolierten Altsystemen möglich, das Angebot zu nutzen.

Ein weiterer Vorteil von "Temenos Enterprise Pricing" sei, dass die Kontrolle über Gebühren über mehrere Systeme hinweg zentralisiert werden könne. Damit hätten Banken einen besseren Überblick über das Produkt- und Preisportfolio im Unternehmen.

Die Temenos-Aktie gewinnt am Dienstag an der SIX zeitweise 3,25 Prozent auf 114,35 Euro.

sta/rw

Genf (awp)