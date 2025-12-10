|
Temenos startet Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 100 Mio Fr.
Genf (awp) - Der Bankensoftware-Hersteller Temenos kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Es sollen Aktien im Wert von bis zu 100 Millionen Franken zurückgekauft werden.
Da Programm solle vom (morgigen) Donnerstag bis spätestens 30. Dezember 2026 laufen, teilte die Genfer Gesellschaft am Mittwoch mit. Die Aktien würden über die reguläre Handelslinie zurückgekauft, wobei das maximale tägliche Rückkaufvolumen 34'525 Aktien betrage.
Die Aktien sollen für allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden, unter anderem Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und/oder die Finanzierung potenzieller Akquisitionen.
Eine starke Free-Cashflow-Generierung unterstütze den Aktienrückkauf, so Temenos. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem Verschuldungsgrad zum Jahresende im Zielkorridor von 1,0 bis 1,5x des bereinigten EBITDA.
