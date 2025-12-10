Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’931 -0.4%  SPI 17’768 -0.4%  Dow 47’560 -0.4%  DAX 24’163 0.5%  Euro 0.9374 0.0%  EStoxx50 5’718 -0.1%  Gold 4’211 0.1%  Bitcoin 74’636 -0.2%  Dollar 0.8061 0.0%  Öl 62.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Adecco1213860Logitech2575132Kuros32581411
Top News
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Swatch-Aktie: Swatch Group befindet sich in Kartellverfahren in Italien
Porsche-Aktie: Wechsel im Management - Meschke gibt Vorstandsposten bei Porsche SE ab
GameStop-Aktie tiefrot: Weniger verdient als erwartet bei enttäuschenden Erlösen
Cicor-Angebot für TT Electronics unter Druck: DBAY erwägt Gegenangebot
Suche...
10.12.2025 07:06:36

Temenos startet Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 100 Mio Fr.

Genf (awp) - Der Bankensoftware-Hersteller Temenos kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Es sollen Aktien im Wert von bis zu 100 Millionen Franken zurückgekauft werden.

Da Programm solle vom (morgigen) Donnerstag bis spätestens 30. Dezember 2026 laufen, teilte die Genfer Gesellschaft am Mittwoch mit. Die Aktien würden über die reguläre Handelslinie zurückgekauft, wobei das maximale tägliche Rückkaufvolumen 34'525 Aktien betrage.

Die Aktien sollen für allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden, unter anderem Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und/oder die Finanzierung potenzieller Akquisitionen.

Eine starke Free-Cashflow-Generierung unterstütze den Aktienrückkauf, so Temenos. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem Verschuldungsgrad zum Jahresende im Zielkorridor von 1,0 bis 1,5x des bereinigten EBITDA.

ys/rw

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09.12.25 Julius Bär: 8.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Anheuser-Busch InBev SA/NV
09.12.25 Emmi – englischer Käsekuchen als Kurstreiber?
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
09.12.25 SG-Marktüberblick: 09.12.2025
09.12.25 SMI kratzt an 13.000er-Marke
09.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 13‘000er-Barriere im Blick
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’483.37 19.97 B9GSAU
Short 13’773.58 13.81 SI9BRU
Short 14’292.86 8.83 B94SVU
SMI-Kurs: 12’931.16 09.12.2025 17:31:24
Long 12’413.35 19.38 SAKBZU
Long 12’135.26 13.66 S0CB8U
Long 11’625.67 8.95 BH2SIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis
Deutsche Telekom-Aktie dennoch tiefer: KI-Kooperation mit OpenAI
NVIDIA-Aktie etwas tiefer: Teilfreigabe für KI-Chips bringt Bewegung
BAT-Aktie verliert: British American Tobacco plant Aktienrückkauf im Wert von 1,3 Milliarden Pfund
ChatGPT Prognose – Ethereum, Solana und Bitcoin Hyper
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
US-Zinsentscheid rückt näher: SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zeigt sich am Dienstagabend fester
Tesla-Aktie im Fokus: Musk sieht entscheidenden Zukunftsbaustein in zentraler Hightech-Komponente
Vonovia-Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief - darum sehen Analysten trotzdem Aufwärtspotenzial

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:04 ROUNDUP/Exportkontrollen, unfaire Politik: Wird China unsicherer?
07:04 ROUNDUP 2/Nach Trumps Kritik: Selenskyj spricht über mögliche Wahlen
07:04 ROUNDUP/Australien: Social-Media-Verbot für unter-16-Jährige startet
06:47 DAX-FLASH: Kleine Verluste vor der US-Leitzinsentscheidung am Abend
06:40 Suchmaschine Ecosia schlägt Klima-Nobelpreis vor
06:40 Trump: Verletzter Nationalgardist aufgestanden
06:40 Experte: Asylverfahren in Drittstaaten wären großer Fortschritt
06:40 Bundesregierung berät über Schutz vor Schikane-Klagen
06:39 Schülervertreter: Social-Media-Verbot ist keine Lösung
06:34 ROUNDUP/Selenskyj: Bei gewährleisteter Sicherheit sind Wahlen möglich