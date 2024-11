Temenos nutzt lokale generative KI für Echtzeit-Banking mit NVIDIA-beschleunigter Datenverarbeitung

NEW YORK und GRAND-LANCY, Schweiz, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Banken mit der leistungsstarken lokalen generativen KI von Temenos unterstützt, die auf der KI-Plattform von NVIDIA basiert. Sie können Daten in Echtzeit-Erkenntnisse umwandeln und dabei die volle Kontrolle über ihre Informationen behalten.

Banken können durch die effiziente und sichere Vor-Ort-Verarbeitung unstrukturierter Daten mit der generativen KI von Temenos, die auf der beschleunigten Computing-Plattform von NVIDIA mit NVIDIA Grafikprozessoren und NVIDIA AI Enterprise Software basiert, personalisiertere und kundenorientiertere Erfahrungen bieten.

Auf diese Weise wird Temenos seine eigene generative KI auf der beschleunigten Computing-Plattform von NVIDIA bereitstellen und Banken in die Lage versetzen, KI-gesteuerte Dienstleistungen mit aussergewöhnlicher Geschwindigkeit und Präzision anzubieten.

Die generative KI von Temenos wird über NVIDIA NIM -Mikroservices ausgeführt, die Teil der NVIDIA AI Enterprise-Softwareplattform sind und einen optimierten KI-Inferenzdurchsatz und optimierte Latenzzeiten sowie eine vereinfachte Bereitstellung, Skalierung, Überwachung und Verwaltung von KI-Modellen ermöglichen. Die auf der NVIDIA-Plattform basierenden generativen KI-Lösungen von Temenos bieten Banken die Flexibilität, ihre KI-Fähigkeiten zu skalieren und schnell auf Kundenanforderungen zu reagieren, um ihre Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Compliance zu verbessern.

Die Zusammenarbeit mit NVIDIA unterstreicht einmal mehr das Engagement von Temenos für eine verantwortungsvolle KI, die es Banken ermöglicht, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen und gleichzeitig Datenschutz und entsprechende Kontrollmechanismen zu gewährleisten. Mit der leistungsstarken KI-Plattform von NVIDIA unterstützt Temenos Banken dabei, ihre Prozesse zukunftssicher zu machen und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Barb Morgan, Chief Product and Technology Officer bei Temenos, sagte dazu: "Diese Zusammenarbeit ist ein Beispiel dafür, wie die Kombination aus Temenos' Expertise im Bankensektor und NVIDIAs branchenführender KI-Infrastruktur Banken leistungsstarke Werkzeuge an die Hand gibt, um Kunden präzise und kontrolliert in Echtzeit zu bedienen. Bei Temenos glauben wir an eine verantwortungsvolle, kundenorientierte KI, die es Banken ermöglicht, Innovationen nach ihren eigenen Vorstellungen zu entwickeln. Zusammen mit NVIDIA helfen wir Banken, die Zukunft der Finanzdienstleistungen zu erschliessen – wo datengetriebene Erkenntnisse auf beispiellose Leistung und kundenorientierte Innovation treffen."

Malcolm deMayo, Vice President Global Financial Services bei NVIDIA, fügte hinzu: "KI verändert Finanzdienstleistungen und ermöglicht es Banken, die Interaktion mit ihren Kunden neu zu gestalten und sichere, skalierbare und effiziente Prozesse zu optimieren. Durch die Integration von NVIDIA NIM Microservices in Temenos können Banken auf Echtzeiteinblicke zugreifen, Verbesserungspotenziale identifizieren und ein personalisierteres und reaktionsfähigeres Kundenerlebnis bieten."

Erklärbare KI ist in mehrere Bereiche der Temenos-Lösungen eingebettet, darunter Kreditwürdigkeitsprüfung, Geldwäschebekämpfung, Zahlungsausnahmen, Kundenbindung und Cross-Selling. Die generativen KI-Lösungen von Temenos können Geschäftsanwendern sofortigen Zugang zu einzigartigen Einblicken und Berichten bieten, die es ihnen ermöglichen, operative Prozesse zu transformieren, die Produktivität zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Darüber hinaus laufen die generativen KI-Lösungen von Temenos auf der verifizierten Bereitstellungsarchitektur von NVIDIA, sodass sie über das Partnernetzwerk von NVIDIA vertrieben und bereitgestellt werden können.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Composable Banking, die Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse unterstützt. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos-Software verwenden, erzielen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis nur wenig über der Hälfte des Branchendurchschnitts und eine doppelt so hohe Kapitalrendite wie der Branchendurchschnitt. Auch die IT-Ausgaben für Wachstum und Innovationen betragen das Doppelte des Branchendurchschnitts.