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06.08.2026 13:19:00
Temenos gewinnt Saudische GO Telecom als Kunden für digitale Kreditplattform - Aktie reagiert kaum
Der Bankensoftwareanbieter Temenos hat die GO Telecom Group aus Saudi-Arabien als Kunden gewonnen.
Genf (awp) - Das Telekomanbieter steigt mit einer neuen digitalen Kreditlösung unter der Marke "GO Money" in das Finanzdienstleistungsgeschäft ein, wie Temenos am Donnerstag mitteilte.
Zum Einsatz kommen den Angaben zufolge Temenos Core und Temenos Digital for Retail Banking. Die Implementierung umfasse unter anderem Module für Kreditvergabe, Kreditverwaltung, Inkasso, Geldwäscheprävention sowie Islamic Finance. Das Angebot von GO Telecom richte sich zunächst an Privatkunden sowie den Mikrokreditmarkt in Saudi-Arabien.
Die Temenos-Aktie zeigt sich an der SIX bei 69 CHF wenig verändert.
ra/uh
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Temenos am 06.08.2026
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