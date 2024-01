Temenos führt End-to-End SaaS-Services für Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden ein, die eine schnellere Wertschöpfung ermöglichen

Mit den neuen Temenos Enterprise Services, die 120 vorkonfigurierte Produkte und Prozesse sowie 700 APIs umfassen, können Banken die Kosten, Risiken und die Komplexität von Modernisierungen deutlich verringern und die Amortisierungszeit erheblich beschleunigen

GENF, Jan. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute die End-to-End Temenos Enterprise Services in der Temenos Banking Cloud eingeführt, die es Banken ermöglichen, Softwarelösungen innerhalb von nur 24 Stunden zu implementieren und die Kosten für die Modernisierung deutlich zu senken. Mit den Enterprise Services, die über 120 vorgefertigte Bankprodukte, vordefinierte Customer Journeys und mehr als 700 vorkonfigurierte APIs umfassen, bietet Temenos Banken Zugang zu einem funktionalen End-to-End-System, mit dem sie schnell neue Geschäftssparten einführen oder ihre Altsysteme schrittweise modernisieren können. Die Temenos Enterprise Services ermöglichen es Banken, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, Wachstum zu erzielen und schnell Mehrwert zu schaffen.



Mit den Temenos Enterprise Services können Banken aller Grössenordnungen ein Minimum Viable Product (MVP) einführen und innerhalb von 24 Stunden mit einer Build- und Testumgebung durchstarten. Die bewährten Tools, standardisierten Methoden und professionellen Service-Teams von Temenos ermöglichen es Banken, innerhalb weniger Monate nach Projektstart ein MVP zu erzielen. Darüber hinaus können grosse Banken neue Produkte oder neue Geschäftssparten schnell im Privat-, Geschäfts- oder Firmenkundengeschäft einführen und anschliessend mit einem Build-and-Migrate-Ansatz den bestehenden Kundenstamm Schritt für Schritt auf die neue Bankplattform migrieren.

Die Temenos Enterprise Services werden als SaaS angeboten, sodass Banken von kontinuierlichen Updates, hochmodernen Sicherheitskontrollen, Ausfallsicherheit und leistungsstarken Service Level Agreements profitieren. Die Cloud-nativen, elastisch skalierbaren Services ermöglichen es Banken, schnell von Vor-Ort-Installationen zu einem verlässlichen Software-as-a-Service-Anbieter zu wechseln und die Vorteile eines schlankeren, flexibleren und effizienteren Bankensystems zu nutzen. Die Temenos Enterprise Services ermöglichen jetzt den Wechsel zur "selbstgesteuerten Erkundung" und werden laufend aktualisiert, sodass Banken regelmässig neue Funktionen nutzen können. Darüber hinaus können die Services verschiedene regulatorische Anforderungen unterstützen, sodass Banken ihre Geschäfts-, Risiko- und Compliance-Anforderungen schnell erfüllen können.

Temenos Enterprise Services bieten Banken auch sofortigen Zugang zum Temenos Exchange-Ökosystem mit mehr als 115 ergänzenden Lösungen, die parallel betrieben werden können. Darüber hinaus vereinfacht die umfangreiche API-Bibliothek die komplexe Integration in nach- oder vorgelagerte Peripheriesysteme sowie in andere Channel-Software. Mit dem Temenos Extensibility Framework können Banken ihre Banking-Funktionen sicher erweitern und gleichzeitig die Vorteile von leistungsstarken, sicheren, verlässlichen und skalierbaren SaaS-Diensten nutzen. Banken, die die Temenos Banking Cloud nutzen, profitieren ausserdem von einem bis zu 95 % niedrigeren CO2-Fussabdruck im Vergleich zu Alternativen vor Ort.

In diesem Jahr wird Temenos End-to-End-Services für alle anderen Marktsegmente, in denen das Unternehmen tätig ist, auf dem Markt einführen.

Prema Varadhan, President Product und Chief Operating Officer bei Temenos: "Geschwindigkeit, Sicherheit und geschäftliche Flexibilität sind wesentliche Faktoren für Banken, um in der digitalen Welt wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Dank unserer End-to-End Temenos Enterprise Services in der Temenos Banking Cloud steht Banken aller Grössenordnungen innerhalb von nur 24 Stunden ein einsatzbereites System mit vorkonfigurierten Bankprodukten zur Verfügung. Sie können ausserdem neue Funktionen aktivieren und von einer kürzeren Amortisierungszeit profitieren. Dies ist ein wegweisender Ansatz, der die Kosten für den Betrieb von Core-Banking-Software auf bis zu 10 % senken kann, verglichen mit den Kosten für den Betrieb der Altsysteme vor Ort. Die Möglichkeit, Software schnell bereitzustellen, ein System mit umfassenden Funktionen vom ersten Tag an zu nutzen und von kontinuierlichen Updates zu profitieren, hilft den Banken, die grössten Kostenpositionen beim Betrieb von Core-Banking-Software zu bewältigen. Dies ist das Ergebnis eines mehrjährigen Investitionsprogramms, das technische Lösungen für die grössten Probleme bietet, mit denen Banken heute konfrontiert sind."

Christine Barry, Head of Banking and Payments Insights, Datos Insights (ehemals Aite-Novarica Group), kommentierte: "SaaS ist nach wie vor attraktiv für Banken, die bestrebt sind, sich schnell weiterzuentwickeln und ihre internen Ressourcen auf kundenorientierte Innovationen auszurichten, anstatt die Technologie zu verwalten. Bislang war die Entscheidung für SaaS-Bankenplattformen schwierig: Sie boten zwar Schnelligkeit und Flexibilität, verzichteten aber auf Funktionen zugunsten eines "Do-it-yourself"-Ansatzes mit erhöhtem Entwicklungsbedarf und längerer Markteinführungszeit. Die Enterprise Services-Plattform von Temenos ermöglicht es Banken, die Geschwindigkeit und Flexibilität von SaaS zu nutzen und gleichzeitig von vorgefertigten Bankprodukten und Customer Journeys zu profitieren, sodass sie ihre Systeme modernisieren und neue Lösungen schneller auf den Markt bringen können. Die Front-to-Back- Digitalisierung hat für die meisten Banken nach wie vor Priorität, und End-to-End-SaaS-Dienste mit vorkonfigurierten Funktionen und einer selbsterklärenden Dokumentation können den Banken helfen, die neuen Funktionen problemlos zu nutzen und ihre Modernisierung zu beschleunigen."

