Temenos erhält Auftrag von Next Commercial Bank aus Taiwan

Genf (awp) - Der Genfer Bankensoftware-Spezialist Temenos erhält einen neuen Kunden aus Taiwan. Die Next Commercial Bank (Next Bank) habe sich für die Softwarelösung 'Transact' für ihr Digital Banking-Angebot entschieden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Angaben zu finanziellen Details werden keine gemacht.

Die Next Bank hat 2019 als eines der ersten Institute in Taiwan die Lizenz als sogenannte "Neobank" erhalten, also als reine Onlinebank ohne Filialnetz, heisst es weiter. Hinter der Bank mit einem Startkapital von rund 332 Millionen Dollar steht als einer der Investoren das Telekomunternehmen Chunghwa.

yr/kw