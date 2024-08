Temenos: Credicorp Capital geht mit Fondsmanagement-Einheit Multifonds live

Genf (awp) - Die Temenos-Kundin Credicorp Capital bietet neuerdings Lösungen über die Multifonds-Plattform von Temenos an. Wie der Bankensoftware-Spezialist mitteilte, gehört das Unternehmen zu Credicorp Ltd., einer der grössten Finanzgruppen Lateinamerikas, zu deren Tochtergesellschaften neben BCP, der grössten Bank Perus, auch Versicherungen, Pensionsfonds und Mikrofinanzanbieter gehören.

Mit Anlagezentren in Kolumbien, Chile, Panama, Peru, Mexiko und den USA verwaltet Credicorp Capital ein Vermögen von 10,7 Milliarden US-Dollar in festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, Sachwerten und ausgewogenen Portfolios, teilte der der Bankensoftware-Anbieter am Donnerstag mit.

Credicorp Capital migrierte den Angaben zufolge von seinen bestehenden Altsystemen und ging mit 71 Fonds auf Temenos Multifonds Global Accounting und Global Investor Servicing in den Live-Betrieb. Damit sei das Unternehmen nun in der Lage, die gesamte Back-Office-Verwaltung von Anlegern und Fonds in verschiedenen Ländern in einer einzigen Multifonds-Instanz abzuwickeln.

