Temenos beendet Aktienrückkaufprogramm 2024

Grand-Lancy (awp) - Der Bankensoftware-Hersteller Temenos hat ein Aktienrückkaufprogramm 2024 abgeschlossen. Es soll sich im Jahr 2024 leicht und im Jahr 2025 deutlich positiv auf das Gewinnwachstum pro Aktie auswirken.

Das am 10. Juni 2024 gestartete Programm endete am 30. August 2024, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In diesem Zeitraum kaufte Temenos knapp 3,3 Millionen Namenaktien über eine zweite Handelslinie zu einem Durchschnittspreis von 61,2757 Franken pro Aktie zurück. Das Gesamtvolumen des Rückkaufs belief sich auf 200 Millionen Franken.

Die zurückgekauften Aktien entsprechen 4,3 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals von Temenos, das zum Zeitpunkt der Bekanntmachung 75,2 Millionen Aktien umfasste. Die Aktien sollen im Rahmen einer Kapitalherabsetzung vernichtet werden, die der Generalversammlung 2025 vorgeschlagen wird.

Trotz des Aktienrückkaufs erwartet Temenos aufgrund seiner starken Free-Cashflow-Generierung, dass die Verschuldung des Unternehmens zum Jahresende am unteren Ende der Zielspanne von 1,5 bis 2,0x Nettoverschuldung zu Non-IFRS EBITDA liegen wird. Der Aktienrückkauf soll sich im Geschäftsjahr 2024 geringfügig positiv und im Geschäftsjahr 2025 deutlicher positiv auf das Gewinnwachstum pro Aktie auswirken.

kw/ra