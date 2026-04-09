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Temenos: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen - Aktie rutscht schliesslich ab
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Für geschäftliche Zwecke 09.04.2026 21:14:00

Temenos: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen - Aktie rutscht schliesslich ab

Temenos: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen - Aktie rutscht schliesslich ab

Temenos hat ein zweites Aktienrückkaufprogramm für das Jahr 2025 abgeschlossen.

Der Bankensoftware-Hersteller erwarb dabei rund 1,4 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 72,57 Franken je Aktie für insgesamt 100 Millionen Franken.

Die zurückgekauften Aktien entsprechen 1,9 Prozent des Aktienkapitals, wie es am Donnerstag vom Unternehmen hiess. Der Rückkauf lief vom 11. Dezember 2025 bis zum gestrigen 8. April 2026.

Die Aktien wurden für allgemeine geschäftliche Zwecke zurückgekauft, darunter Mitarbeiterbeteiligungspläne und/oder die Finanzierung potenzieller Akquisitionen. Zuvor hatte Temenos im August 2025 bereits ein Programm abgeschlossen, mit dem das Unternehmen Aktien für 250 Millionen Franken erworben hat.

Die Temenos-Aktie notierte am Donnerstag an der SIX schlussendlich 3,10 Prozent im Minus bei 70,30 Franken.

awp-robot/ys/to

Genf (awp)

Weitere Links:

Temenos-Aktie hebt ab: Dividende angehoben - Gewinn steigt deutlich, Ziele für 2028 erhöht

Bildquelle: monticello / Shutterstock.com
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