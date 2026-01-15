Temenos-Aktien nach überraschenden Zahlen tiefer

Zürich (awp) - Die Aktien des Bankensoftwareherstellers Temenos geben am Donnerstag nach einem guten Start in den Handelstag die frühen Gewinne wieder ab. Der überraschend publizierte Zwischenbericht mit vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 übertraf indes die Analystenerwartungen zumindest hinsichtlich des operativen Gewinns.

Die Titel verlieren gegen 9.45 Uhr 1,0 Prozent auf 82,10 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI gewinnt dagegen 0,35 Prozent hinzu. Händler verweisen auf den zuletzt ganz guten Lauf der Titel.

Das unerwartet publizierte vorläufige Ergebnis enthält keinen Ausblick für das Jahr 2026. Temenos betonte indes, dass viele neue Aufträge eingegangen seien und bei bestehenden Kunden eine hohe Nachfrage herrsche.

Laut der ZKB lag das Ergebnis auf Stufe EBIT "weit über allen Erwartungen". Die Kantonalbank sieht die Nachricht als "positive Überraschung".

Die Analysten von Vontobel sehen in den Zahlen eine "erneut solide Leistung". Damit habe Temenos nach den Managementwechseln des letzten Jahres das alte Jahr mit einer "starken Note" beendet, was das Unternehmen auf den "richtigen Weg" bringe.

Weiter Stimmen meinen, dass die Zahlen das Zeug haben, die Konsensschätzungen in die Höhe zu treiben. Zudem wird bei der Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse Ende Februar weitere Details zu der Umsatzentwicklung sowie zum Ausblick 2026 und den Mittelfristzielen erwartet. Gleichzeitig sei es durchaus möglich, dass die Marge besser als erwartet ausfalle.

sta/hr