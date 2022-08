Temenos-Aktien gesucht: Börsengerüchte aus London verweisen auf eine mögliche Übernahme

Börsenbeobachter verweisen auf einen Bericht eines Londoner Portals für Börsengerüchte. Letzteres will in Erfahrung gebracht haben, dass die beiden Finanzinvestoren EQT und Thoma Bravo noch immer an einer Übernahme des Bankensoftwareherstellers aus Genf interessiert sind.

Um 13.23 Uhr gewinnen Temenos Namen noch 3 Prozent auf 82,54 Franken. Die Tageshöchstkurse liegen gar bei 83,96 Franken. Dem steht ein um gerade mal 0,23 Prozent höherer Gesamtmarkt (SPI) gegenüber.

Wie das Londoner Gerüchteportal berichtet, hat Temenos angeblich die beiden Investmentbanken Goldman Sachs und Citigroup mit der Überprüfung strategischer Möglichkeiten beauftragt. Notwendig gemacht habe dies das weiterhin vorhandene Übernahmeinteresse seitens der beiden Finanzinvestoren EQT und Thoma Bravo. Den beiden Finanzinvestoren wird schon seit Oktober letzten Jahres ein angebliches Interesse an den Genfern nachgesagt.

Händlern zufolge kommen und gehen ähnliche Übernahmespekulationen bei Temenos schon seit Jahren. Unter anderem seien in der Vergangenheit schon so finanzstarke Firmen wie der US-Softwaregigant Microsoft oder die deutsche SAP als mögliche Käufer ins Spiel gebracht worden. Bisher sei es aber stets bei Spekulationen geblieben.

Obwohl die Aktien von Temenos seit Dienstagabend deutlich Boden gutmachen konnten, trennen die Papiere noch immer fast 35 Prozent vom Stand von Ende Dezember.

Im Zürcher Handel gewinnen die Temenos-Papiere zeitweise 5,11 Prozent auf 84,26 Schweizer Franken.

lb/rw

Bern (awp)