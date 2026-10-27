|Wachstum
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27.10.2026 11:14:00
Temenos-Aktie tiefer: Schweizer Softwarehaus gewinnt kanadische Vancity als Kundin
Der Bankensoftwareanbieter Temenos hat in Kanada einen neuen Kunden gewonnen.
Dadurch soll das kommende Wachstum von Vancity ermöglicht werden, wie Temenos am Montag mitteilte. Das kanadische Finanzinstitut hat knapp 590'000 Mitglieder mit über 3 Millionen Konti. Es verwaltet Vermögen von mehr als 42 Milliarden kanadischen Dollar.
Im SIX-Handel am Dienstag zeigt sich die Temenos-Aktie zeitweise 0,87 Prozent schwächer bei 74,25 Euro.
cf/mk
Genf (awp)
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