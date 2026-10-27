Temenos-Aktie tiefer: Schweizer Softwarehaus gewinnt kanadische Vancity als Kundin

Das grösste kanadische Kreditinstitut Vancity wird ihre Kernbanken-Plattform von Temenos modernisieren lassen.

Dadurch soll das kommende Wachstum von Vancity ermöglicht werden, wie Temenos am Montag mitteilte. Das kanadische Finanzinstitut hat knapp 590'000 Mitglieder mit über 3 Millionen Konti. Es verwaltet Vermögen von mehr als 42 Milliarden kanadischen Dollar.

Im SIX-Handel am Dienstag zeigt sich die Temenos-Aktie zeitweise 0,87 Prozent schwächer bei 74,25 Euro.

cf/mk

Genf (awp)