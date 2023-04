Temenos-Aktie steigt: Zwei neue Verwaltungsräte für Temenos nominiert

Neu sollen Dorothee Deuring und Xavier Cauchois an der anstehenden Generalversammlung in das Gremium gewählt werden.

Homaira Akbari, James Benson und Erik Hansen werden sich indes nicht zur Wiederwahl stellen, wie aus der am Montag veröffentlichen Einladung hervor geht. Die Generealversammlung von Temenos ist für den 3. Mai angesetzt.

Deuring ist gemäss den Angaben eine Finanzspezialistin und derzeit Mitglied unter anderem im Verwaltungsrat der Axpo. Früher war sie zudem für Lonza und die UBS tätig. Cauchois wiederum verfügt über 40 Jahre Erfahrung im Technologiesektor, bis 2018 war er mehr als 35 Jahre bei PwC in Frankreich tätig.

Derweil beantragt der Verwaltungsrat den Aktionären ausserdem eine maximale Entschädigung für die Konzernleitung für das kommende Geschäftsjahr von bis zu 30 Millionen US-Dollar aus fixen und variablen Bestandteilen. Der Antrag geht davon aus, dass der derzeitige CEO zurücktritt, seine Kündigungsfrist im Jahr 2024 abläuft und bis Ende des Jahres durch einen neuen CEO ersetzt wird.

Das Top-Management umfasst derzeit fünf Mitglieder: Interims-CEO Andreas Andreades, Finanzchef Takis Spiliopoulos, Prema Varadhan (President Product and Chief Operating Officer), Colin Jarrett (Chief Operating Officer Americas) und Personalchefin Jayde Tipper.

Die Temenos-Aktie legt am Montag an der SIX zeitweise um 1,74 Prozent auf 64,38 Franken zu.

