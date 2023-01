Temenos-Aktie stärker: CEO Max Chuard tritt zurück - Absetzung des Präsidenten gefordert

Dieser habe sich entschieden, das Unternehmen nach 20 Jahren zu verlassen, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Chuard war vor seiner Zeit als CEO auch Finanzchef und Chief Operations Officer von Temenos gewesen.

Für ihn sei es eine Priorität gewesen, als CEO ein starkes Top-Management aufzubauen, liess sich Chuard in der Mitteilung zitieren. Jetzt wäre der natürliche Zeitpunkt für ihn gekommen, zurückzutreten und das nächste Level der Führungskräfte zum Zug kommen zu lassen.

Noch kein Nachfolger

Einen Nachfolger gibt es allerdings noch nicht. Die Suche sei eingeleitet, sowohl interne als auch externe Kandidaten kämen in Frage, hiess es. Bis spätestens Ende 2023 soll der Posten neu besetzt werden.

Interimistisch übernimmt bis dann Verwaltungsratspräsident Andreas Andreades die CEO-Aufgaben. Chuard werde in beratender Funktion bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu sichern.

Andreades werde derweil an der nächsten Generalversammlung, die für Anfang Juni geplant ist - nach 24 Jahren bei Temenos - aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Sein Vize Thibault de Tersant soll dann zum neuen VRP gewählt werden.

Es sei an der Zeit, mit der nächsten Führungsgeneration die Weichen für die Zukunft zu stellen, liess sich Andreades zitieren. 2023 stünde "viel harte Arbeit vor uns", um die Strategie umzusetzen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Der künftige VRP Tersant sagte derweil zum anstehenden Ausscheiden seines Vorgängers: Andreades sei die treibende Kraft hinter der Entwicklung bei Temenos gewesen vom kleinen privaten Unternehmen mit weniger als 150 Leuten bis hin zu einem führenden Anbieter für Bankplattformen und einer der grössten Softwarefirmen in Europa.

Der aktivistische Aktionär Petrus Advisers fordert bereits seit einiger Zeit den Rücktritt von CEO und Präsident sowie eine umfassende strategische Überprüfung.

Inflation treiben Kosten

Gleichzeitig kommunizierte Temenos am Morgen auch vorläufige Jahreszahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2022. Im vierten Quartal 2022 ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 277,9 Millionen US-Dollar zurück. Die Lizenzeinnahmen für Software sanken um 6 Prozent auf 143,9 Millionen.

Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT brach um 27 Prozent auf 93,9 Millionen Dollar ein. Die entsprechende Marge sank auf 33,8 Prozent von 44,3 Prozent im Vorjahr. Die hohe Inflation habe sich erheblich auf die Kosten ausgewirkt, kommentierte Temenos.

Bei den bereinigten Zahlen werden unter anderem Kosten für aktienbasierte Vergütungsprogramme herausgerechnet.

Im Gesamtjahr gingen die Einnahmen um 2 Prozent auf 949,6 Millionen Dollar zurück. Der EBIT sank um 24 Prozent auf 272,3 Millionen. Mitte Oktober 2022 hatte Temenos bereits einen EBIT-Rückgang um 25 Prozent in Aussicht gestellt, nachdem das Unternehmen zuvor mit einem Plus von 9 bis 11 Prozent gerechnet hatte.

Das Reinergebnis sowie eine Prognose für 2023 will Temenos am 20. Februar kommunizieren. Ausserdem werde Andreades am 21. Februar an einem Investorentag in London ein Strategie-Update geben.

Banken weiter vorsichtig

Massnahmen im vierten Quartal, um den Vertrieb zu stärken und die Vorhersehbarkeit von Geschäftsabschlüssen wiederherzustellen, hätten derweil Wirkung gezeigt, hiess es. Die Verkaufszyklen hätten sich im Vergleich zum dritten Quartal nicht mehr weiter verlängert. Allerdings blieben die Banken in ihren Entscheidungen vorsichtig - angesichts der unsicheren künftigen Konjunkturlage.

Derweil geht die laufende Transformation weiter. Bei Temenos gibt es die "On-Premise"-Lizenzen (Software kann beim Kunden vor Ort auf den Computern gespeichert werden) und die Abos in der Cloud (im Fachjargon: "Software as a Service SaaS"; SaaS). Bei den "On-Premise"-Lizenzen wird seit Anfang 2022 standardmässig auf ein Abo-Modell umgestellt. Dabei zahlen Kunden dann nicht mehr einen grossen Betrag im Voraus, sondern eine regelmässige "Miete" wie die Cloud-Kunden.

Im vierten Quartal seien mittlerweile 48 Prozent der Lizenzeinnahmen als fünfjährige Aboverträge abgeschlossen worden, so Temenos am Montag. Bis 2023 soll die Umstellung weitestgehend abgeschlossen sein.

Temenos-Aktionär Petrus Advisers fordert schnellere Absetzung des Präsidenten

Der aktivistische Aktionär Petrus Advisers zeigt sich erfreut über den Abgang von CEO und Verwaltungsratspräsident beim Bankensoftwarehersteller Temenos. Allerdings drängt er auf eine schnellere Umsetzung.

Petrus übt seit Oktober verstärkt Druck auf Temenos aus und hatte bereits seit einiger Zeit den Rücktritt von CEO und dem Präsidenten sowie eine umfassende strategische Überprüfung gefordert.

Die Entscheidung, dass CEO Max Chuard zurücktritt sowie dass Präsident Andreas Andreades an der nächsten Generalversammlung im Juni nicht zur Wiederwahl steht, begrüsse man, teilte Petrus Advisers am Montag mit.

Ein Dorn im Auge ist dem Aktionär allerdings, dass Andreades bis ein Nachfolger für Chuard gefunden wird, interimistisch die CEO-Aufgaben übernimmt. Auch sollte Andreades nach dem Willen von Petrus nicht in der Nachfolgesuche für den Chefposten mit einbezogen werden. Andreades sei Teil der Vergangenheit von Temenos.

Ausserdem fordert Petrus, dass der für den 21. Februar geplante Investorentag verschoben wird, damit dieser unter der neuen Führung stattfinden kann. Gleichzeitig solle die Generalversammlung, die für den 7. Juni 2023 geplant ist, vorgezogen werden und im April stattfinden.

Wie hoch die aktuelle Beteiligung von Petrus Advisers an Temenos ist, legt der Aktionär nicht offen. Sie müsst aber unter der meldepflichtigen Grenze von 3 Prozent liegen. Allerdings will sich Petrus mit anderen Aktionären zusammentun: So ist etwa Helvetic Trust vor einiger Zeit als Minderheitsaktionär mit mehr als 1 Prozent eingestiegen, welche die Forderungen von Petrus den eigenen Angaben zufolge unterstütze.

So reagiert die Temenos-Aktie

Die Aktien von Temenos legen am Montag im frühen Handel deutlich zu. Am Morgen hatte der Bankensoftwarehersteller Wechsel sowohl an der operativen als auch strategischen Spitze des Unternehmens angekündigt. Gleichzeitig wurden erste Zahlen zum vierten Quartal 2022 kommuniziert.

Temenos legen am Montag gegen 10.05 Uhr 5,6 Prozent auf 60,12 Franken zu in einem insgesamt leicht festeren Gesamtmarkt. Nachdem der Kurs der Temenos-Aktien in der zweiten Hälfte Dezember auf den tiefsten Stand seit Sommer 2016 gefallen waren, konnten die Valoren bereits seit Jahresbeginn Boden gutmachen.

Die Bank Vontobel zeigt sich erfreut und beruhigt zugleich, dass Temenos im vierten Quartal besser als befürchtet abgeschnitten habe. Gut kommen in Expertenkreisen insbesondere auch die Verbesserungen beim freien Cashflow an.

"Die Gewinnwarnung lag beim Umsatz unterhalb, beim EBIT oberhalb der Erwartungen", schreibt der zuständige ZKB-Analyst und bezieht sich dabei auf den unternehmenseigenen Konsens von Temenos. Die Kosten seien demnach etwas weniger stark gestiegen.

Experten erklären sich derweil den Rücktritt von CEO Max Chuard mit dem externen Druck auf das Unternehmen, das verlorene Investorenvertrauen möglichst rasch zurückzugewinnen. Mit Chuards Rücktritt und dem Ausscheiden von VRP Andreas Andreades an der nächsten Generalversammlung würden die Forderungen von aktivistischen Investoren nach neuen Kräften bei der Führungsspitze erfüllt, so der ZKB-Experte.

Etwas skeptisch ist dieser derweil mit Blick auf das angekündigte Strategie-Update am 21. Februar an einem Investorentag: Ob ein Strategiewechsel so schnell ausgearbeitet werden könne, sei unklar. Und bei Baader Helvea heisst es, es müsse sich erst noch zeigen, welche Strategie der neue definitive CEO später umsetzen wird. Frage sei auch, ob mögliche Strategieanpassungen mit Kosten verbunden sein werden.

Der Abgang von Chuard leite eine Phase der Unsicherheit ein bis ein Nachfolger gefunden wird, schreibt auch Bryan Garnier. Dabei bezweifeln die Analysten, dass dieser intern rekrutiert werden könne.

Während insgesamt also die einen Analysten eine Neubesetzung des Chefsessels begrüssen, sind andere angesichts der im Schlussquartal erzielten Verbesserungen überrascht vom Entscheid. Einige Beobachter rechnen zudem damit, dass dieser Schritt wieder Spekulationen lautwerden lässt, wonach Temenos ins Ausland verkauft werden könnte.

Ein gewichtiger Unsicherheitsfaktor seien die noch nicht bekannten Finanzziele fürs neue Geschäftsjahr, lautet der Tenor am Markt weiter. Da hat die Gesellschaft auf die Veröffentlichung des detaillierten Jahresergebnisses am 20. Februar vertröstet. Bis dahin würden sich die Konsenserwartungen der Analysten vermutlich nicht gross bewegen, verlautet aus Börsenkreisen.

