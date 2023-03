Temenos-Aktie stabil: Temenos zieht Auftrag der Bank ABC an Land

Die Arab Banking Corporation (Bank ABC) wird ihre Kernbankensysteme für das Privat-, Firmen- und Grosskundengeschäft durch die in der Cloud betriebene Lösung von Temenos ersetzen. Die Bank ABC bedient einer Mitteilung vom Mittwoch zufolge Kunden in fünfundzwanzig Märkten. Finanzielle Details zum Auftrag werden nicht genannt.An der SIX gewinnt die Temenos-Aktie zeitweise 0,03 Prozent auf 60,36 Franken.

ra/uh

Genf (awp)