Temenos-Aktie leichter: Wohl noch kein Angebot für Temenos - "95 Fr. das höchste der Gefühle"

Vor allem Private Equity Häuser gelten als Interessenten.

Dass Temenos im Fokus von Private Equity steht, gelte als sicher, schreibt die "Finanz und Wirtschaft" (FuW) am Montag in ihrer Online-Ausgabe. Die Finanzgesellschaften Advent, KKR, Thoma Bravo, Blackstone und Nordic Capital etwa dürften laut Personen, die mit der Sache vertraut seien, Sondierungen durchführen. Doch auch der deutsche Softwarekonzern SAP ist laut "FuW" weiter an Temenos interessiert. Das hätten mehrere unabhängige Quellen gegenüber dem Blatt bestätigt.

Ein konkretes Angebot liege aber noch nicht auf dem Tisch, heisst es weiter. Während früher von Offerten um 130 bis 140 Franken die Rede war, gingen Marktteilnehmer nun davon aus, dass eine Übernahmeofferte sich in der Gegend von bis zu 100 Franken je Aktie bewegen würde. "Momentan sind wohl 95 Franken das höchste der Gefühle", sagte derweil ein Investor, der nicht namentlich genannt werden wollte, zum Blatt.

Für ein Übernahmeangebot für den Genfer Konzern müsste ein Käufer demzufolge bis zu 7,5 Milliarden Franken bezahlen. Bei einem solchen Angebot würde Temenos wohl einlenken, so der Tenor am Markt.

Nach anfänglichen Gewinnen zeigt sich die Temenos-Aktie an der SIX nun zeitweise 0,41 Prozent tiefer bei 58,90 Franken.

Zürich (awp)