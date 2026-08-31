Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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31.08.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos tritt am Montagvormittag auf der Stelle
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 75,50 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Temenos-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 75,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'264 Punkten liegt. Bei 75,55 CHF erreichte die Temenos-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Temenos-Aktie ging bis auf 75,05 CHF. Mit einem Wert von 75,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3'653 Temenos-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 13,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,20 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,59 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Temenos-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Temenos die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,48 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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