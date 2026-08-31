Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 74,85 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'124 Punkten steht. Die Temenos-Aktie sank bis auf 74,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 31'796 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 20,91 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 USD, nach 1,40 CHF im Jahr 2025. Am 22.07.2026 legte Temenos die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umsetzen können.

Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Temenos.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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