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31.08.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Mittag Verlust reich

Temenos Aktie News: Temenos am Mittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 74,45 CHF abwärts.

Temenos
74.56 CHF -1.72%
Kaufen Verkaufen

Die Temenos-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 74,45 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'185 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Temenos-Aktie ging bis auf 74,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 17'024 Temenos-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Temenos-Aktie. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 25,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,73 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Temenos dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2026 4,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4 19.03.2027 156215615
Long 297.6 18.09.2026 152125847
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.2585 10.84 159232178
Long 11.4462 5.84 159690635
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0857 9.20 152125738
Short 9.3 5.91 155101789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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