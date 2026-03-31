Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag gefragt

Im SIX SX-Handel gewannen die Temenos-Papiere um 16:28 Uhr 1,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 17'890 Punkten notiert. Die Temenos-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,05 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 63'513 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,55 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,50 CHF am 02.07.2025. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 19,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Temenos seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,66 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2025 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,52 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Temenos noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 CHF in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.026,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 206.88 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 18.36 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.

Am 21.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 27.04.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,44 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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