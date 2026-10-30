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30.10.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Temenos. Zuletzt stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 76,50 CHF.
Das Papier von Temenos legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 76,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'834 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Temenos-Aktie sogar auf 76,50 CHF. Mit einem Wert von 76,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 3'094 Temenos-Aktien umgesetzt.
Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Abschläge von 22,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 USD je Temenos-Aktie. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 25.04.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,42 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Temenos AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Temenos am 30.10.2026
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