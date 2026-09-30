Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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30.09.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochvormittag behauptet
Die Aktie von Temenos zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Die Temenos-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 65,95 CHF an der Tafel.
Zum Vortag unverändert notierte die Temenos-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 65,95 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'843 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Temenos-Aktie sogar auf 66,20 CHF. Die Temenos-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,90 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 66,20 CHF. Zuletzt wechselten 3'771 Temenos-Aktien den Besitzer.
Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 31,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF ab. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 11,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 USD. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236.05 Mio. CHF gelegen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,45 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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