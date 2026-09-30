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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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30.09.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos präsentiert sich am Nachmittag stärker

Temenos Aktie News: Temenos präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Temenos zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 66,35 CHF zu.

Temenos
64.67 CHF -1.94%
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Die Temenos-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 66,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'688 Punkten liegt. Die Temenos-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,50 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 66,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46'205 Temenos-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 31,12 Prozent Luft nach oben. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 USD. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Temenos ein EPS von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.9727 19.03.2027 156215610
Long 263.4 18.12.2026 147391584
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.635 10.86 156945181
Long 11.9727 4.04 160676857
Long 14.7444 2.51 159232243
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3722 10.48 160676113
Short 8.8467 8.15 160910232
Short 13.9684 3.97 161114169
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 145140209
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’645.52 01.10.2026 10:28:39
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Temenos AG 65.15 -1.06% Temenos AG

Temenos am 30.09.2026

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