Temenos Aktie News: Temenos präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Temenos-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 66,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'688 Punkten liegt. Die Temenos-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,50 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 66,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46'205 Temenos-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 31,12 Prozent Luft nach oben. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 USD. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Temenos ein EPS von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet