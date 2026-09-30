Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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30.09.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Temenos gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Temenos-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 65,05 CHF.
Das Papier von Temenos gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 65,05 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'716 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Temenos-Aktie bei 64,85 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,20 CHF. Von der Temenos-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'621 Stück gehandelt.
Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 25,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 8,99 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Temenos am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236.05 Mio. CHF gelegen.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Temenos.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 USD je Temenos-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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