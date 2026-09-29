Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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29.09.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Temenos. Im SIX SX-Handel kam die Temenos-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 66,55 CHF.
Die Temenos-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 66,55 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'761 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Temenos-Aktie bisher bei 66,60 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Temenos-Aktie bei 66,40 CHF. Bei 66,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'750 Temenos-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,04 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 USD belaufen. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,80 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Temenos noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Temenos im Jahr 2026 4,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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