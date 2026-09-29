Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Das Papier von Temenos gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 66,35 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'775 Punkten steht. Die Temenos-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,80 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 26'358 Temenos-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 12,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,45 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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