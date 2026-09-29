Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.09.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Temenos-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 66,35 CHF nach.
Das Papier von Temenos gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 66,35 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'775 Punkten steht. Die Temenos-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,80 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 26'358 Temenos-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 12,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,45 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingebracht
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Temenos AG
|
16:29
|Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Temenos Aktie News: Temenos kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
22.09.26
|SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Temenos AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich wenig verändert - 14'000-Punkte-Marke im Blick -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht verteidigen. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich negative Vorzeichen.