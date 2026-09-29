Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 66,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'857 Punkten tendiert. Die Temenos-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,15 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 66,60 CHF. Zuletzt wechselten 14'103 Temenos-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 23,22 Prozent niedriger. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 11,38 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 222.48 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Temenos 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,45 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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