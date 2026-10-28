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28.10.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Temenos gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Temenos gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 74,50 CHF abwärts.

Temenos
74.43 CHF 0.04%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Temenos-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 74,50 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'592 Punkten steht. Bei 74,05 CHF markierte die Temenos-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 78,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 144'579 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 25,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Temenos gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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