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28.10.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochmittag in Grün

Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Temenos. Die Temenos-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 75,60 CHF.

Temenos
74.40 CHF 0.11%
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Die Temenos-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 75,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'484 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Temenos-Aktie bei 78,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 107'104 Temenos-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Abschläge von 21,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 USD belaufen. Am 22.07.2026 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Temenos am 23.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 25.04.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,39 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Temenos AG 75.05 -0.07% Temenos AG

Temenos am 28.10.2026

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