Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’959 0.1%  SPI 19’808 0.2%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’401 0.0%  Euro 0.9454 0.2%  EStoxx50 6’296 -0.1%  Gold 4’145 -3.3%  Bitcoin 68’766 -1.9%  Dollar 0.8309 0.2%  Öl 107.7 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
UBS AG: Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold
Infineon-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet
Hold-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Brenntag SE-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Temenos Aktie News: Temenos am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Temenos. Zuletzt ging es für das Temenos-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 67,35 CHF.

Temenos
66.67 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

Die Temenos-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 67,35 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'917 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Temenos-Aktie legte bis auf 67,65 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 67,65 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 2'926 Stück.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 22,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,10 Prozent.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 USD aus. Temenos gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren eingebracht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2595 18.06.2027 159689946
Long 11.1917 18.06.2027 160577141
Long 67.15 19.03.2027 159925420
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4611 10.26 159232248
Long 11.6783 5.32 159232244
Long 20.6615 1.31 160910653
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5512 11.99 157924956
Short 11.1917 6.08 160910232
Short 20.6615 1.98 161114169
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 145140209
Long 8 -20.12 159012613
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Temenos AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Temenos AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:03 SMI kämpft weiter mit 14.000er-Marke
10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.92 SRB97U
Short 14’907.66 13.67 SD2BJU
Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
SMI-Kurs: 13’958.82 28.09.2026 11:26:37
Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Temenos AG 66.70 -0.67% Temenos AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht
UBS-Aktie gewinnt: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.