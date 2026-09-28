Temenos Aktie News: Temenos am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Temenos-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 67,35 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'917 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Temenos-Aktie legte bis auf 67,65 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 67,65 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 2'926 Stück.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 22,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,10 Prozent.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 USD aus. Temenos gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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