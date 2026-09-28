Temenos Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Temenos

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 66,65 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'848 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Temenos-Aktie bei 65,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 67,65 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 66'203 Temenos-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 23,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,18 Prozent.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je Temenos-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umgesetzt.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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