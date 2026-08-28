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28.08.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos gibt am Vormittag ab

Temenos Aktie News: Temenos gibt am Vormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 76,10 CHF.

Temenos
75.86 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

Die Temenos-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 76,10 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'326 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Temenos-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,60 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 14'695 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 12,53 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 28,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,73 USD ausgeschüttet werden. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Temenos ein EPS von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 222.48 Mio. CHF – eine Minderung von -5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 236.05 Mio. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,48 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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