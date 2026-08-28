Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag im Minus

Der Temenos-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 75,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'289 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Temenos-Aktie bisher bei 75,25 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 76,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'382 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 13,16 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 27,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 222.48 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Temenos die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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