Die Temenos-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 78,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'860 Punkten liegt. Die Temenos-Aktie legte bis auf 78,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 78,05 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 3'763 Temenos-Aktien gehandelt.

Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 10,69 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 32,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 0,52 CHF im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 206.88 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Temenos am 23.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 25.04.2028.

Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,44 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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