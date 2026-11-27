Das Papier von Temenos konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 78,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'897 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Temenos-Aktie bei 78,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,05 CHF. Der Tagesumsatz der Temenos-Aktie belief sich zuletzt auf 26'908 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 33,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 USD je Temenos-Aktie. Am 22.07.2026 legte Temenos die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 222.48 Mio. CHF gegenüber 206.88 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Temenos-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.02.2027 erwartet. Temenos dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Temenos im Jahr 2026 4,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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